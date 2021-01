Gdańsk z najnowocześniejszym systemem nawigacyjnym w Polsce. Prace trwały od ponad 4 lat

Oznacza to, że gdańskie lotnisko im. Lecha Wałęsy dysponuje takim system, jakim mogą pochwalić się największe europejskie porty lotnicze . Umożliwia on starty i lądowania w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych.

- Dotychczas przy funkcjonującym systemie ILS kategorii II, lądowania w Gdańsku mogły się odbywać, gdy mgła ograniczała widzialność wzdłuż drogi startowej do 300 metrów włącznie. Równocześnie załoga podchodzącego do lądowania samolotu musiała zobaczyć światła podejścia z wysokości 30 metrów. Od dzisiaj minimalna widzialność na drodze startowej to zaledwie 75 m, a wysokość, na której załoga samolotu musi zobaczyć światła podejścia spadła do zera - informuje Port Lotniczy Gdańsk.