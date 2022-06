Garmin Fenix 7X: najlepszy zegarek terenowy. Kropka [TEST]

Są zegarki sportowe. Są smartwatche. I jest on - zegarek, który potrafi wszystko, ma wszystko i wie wszystko, oraz jest gotów pomóc ci w treningach, wyprawach w teren i codziennych miejskich zajęciach.

Tym razem bohaterem testu będzie Fenix 7X Sapphire Solar, zegarek, w którym Garmin umieścił wszystko, co ma najlepszego. Co z tego wyszło? Czy rezultat jest dobry, zły, czy brzydki?

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.