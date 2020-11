Gadżety szpiegów KGB na aukcji. Ponad 400 przedmiotów z czasów zimniej wojny

Popularny dom aukcyjny Julien’s Auctions ogłosił nietypową aukcję, która odbędzie się 13 lutego 2021 roku w Beverly Hills. Będzie też transmitowana online. W jej trakcie kolekcjonerzy będą mogli nabyć ponad 400 przedmiotów, które w przeszłości należały m.in. do szpiegów KGB.

Aukcja z przedmiotami szpiegów

Dom aukcyjny przekonuje, że aukcja zatytułowana "The Cold War Relics Auction Featuring The KGB Espionage Museum Collection" to pierwsze na świecie i najbardziej wszechstronne wydarzenie aukcyjne, w ramach którego można zgromadzić i wystawić na aukcji jedne z najrzadszych i najważniejszych artefaktów ze Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Kuby z czasów zimnej wojny.