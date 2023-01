Gadżety samochodowe na ferie zimowe. Co warto mieć na wyjazd?

Kolejny przydatny gadżet to uchwyt do telefonu, dzięki któremu będzie można łatwo korzystać z oprogramowania do nawigacji. Najlepiej kupić model z przyssawką i długim ramieniem, ponieważ wtedy nie będziecie odrywać wzroku od drogi, żeby sprawdzić wskazówki nawigacji. Warto pamiętać, żeby umieścić telefon przy lewym słupku. Montaż uchwytu na środku szyby sprawi, że podświadomie zawęzicie kąt patrzenia na to, co dzieje się dookoła, a to może być niebezpieczne. Są też uchwyty do mocowania telefonów na kratce nawiewu, ale wtedy istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia, jeżeli np. będzie narażone na długotrwałą pracę ciepłego nawiewu. Dodatkowo uchwyty mocowane do szyby często mają ładowarkę indukcyjną, dzięki której można na bieżąco uzupełniać stan baterii w telefonie.