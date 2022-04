Gadżety do auta, które ułatwią jazdę. Oszczędzisz czas i pieniądze

Bezpieczeństwo jest kluczem do udanej podróży, ale jak je zachować jednocześnie często rozmawiając przez telefon. Tutaj z pomocą przychodzą zestawy głośnomówiące, które można łatwo zainstalować bez ingerencji w konstrukcję wnętrza. Na rynku znajdziecie urządzenia, które są mocowane do pasów lub osłony przeciwsłonecznej. Wystarczy je założyć i prawie można o nich zapomnieć, ponieważ mają długi czas czuwania i uruchamiają się automatycznie, kiedy w pobliżu pojawi się sparowany telefon. Koszt urządzenia jest znacznie niższy niż kwota mandatu, który grozi za korzystanie z telefonu w trakcie jazdy bez specjalnego zestawu. Możecie również pokusić się o zakup słuchawki Bluetooth, dzięki której będziecie mogli bez przeszkód i przełączania się rozmawiać nawet po wyjściu z samochodu. Kiedyś urządzenia te były bardzo popularne, teraz widujemy je rzadziej, ale oferta nadal jest pokaźna.

Popularnym gadżetem spotykanym w polskich samochodach jest wideorejestrator. Pozwoli on zarejestrować niebezpieczne sytuacje, może stać się dowodem przy orzekaniu o winie w przypadku kolizji, a także ustrzec przed osobami próbującymi wyłudzić odszkodowanie. Klucz do zakupu jest dość prosty - przede wszystkim urządzenie powinno mieć matrycę rejestrującą obraz w rozdzielczości minimum Full HD, co obecnie jest już standardem. Druga kwestia to obiektyw, a konkretnie pole widzenia - im szerszy kąt, tym lepiej, ponieważ można zarejestrować więcej szczegółów.