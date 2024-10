Francuski koszmar Rosjan. Tym razem sami go sobie zafundują

Armatohaubice Caesar (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtilleri) to jedne z najbardziej zaawansowanych mobilnych systemów artyleryjskich na świecie. Są wyposażone w działo kal. 155 mm o długości 52 kalibrów, co pozwala na rażenie celów znajdujących się w odległości od 30 do nawet 80 km, w zależności od rodzaju użytej amunicji. Ich szybkostrzelność wynosi do 6 strzałów na minutę, a dzięki trybowi MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact) mogą jednocześnie trafić w cel kilkoma pociskami, co zwiększa prawdopodobieństwo jego zniszczenia.