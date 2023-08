Fotografie testowe z Euclida. Nie obyło się bez problemów

Teleskop Euclid jest owocem ponad 11 lat starań i rozwoju europejskiej myśli kosmicznej. Po jego wystrzeleniu z Florydy przebył on około 1,5 miliona kilometrów, by dotrzeć na swoją orbitę obserwacyjną. Jego zadaniem będzie teraz sporządzenie ogromnej mapy wszechświata obejmującej do dwóch miliardów galaktyk na jednej trzeciej naszego nieba.