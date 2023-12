Grupa WB dostarczyła FlyEye 3.6 do Wojska Polskiego

Wojsko Polskie z końcem listopada zakończyło odbiór 5 zestawów BSP FlyEye , zmodernizowanych na mocy umowy z grudnia ub. r. przez Grupę WB. Bezzałogowe systemy powietrzne klasy mini zostały unowocześnione do najnowszej wersji systemu – FlyEye v. 3.6. Modernizację bezpilotowców zrealizowano w oparciu o zebrane opinie i doświadczenia, uwzględniające doświadczenia wojny na Ukrainie. Usprawnienia dotyczą m. in. systemów nawigacyjnych, wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa oraz integracji z systemem Topaz. Przed nami kolejne umowy wykonawcze, wynikające z podpisanej na tegorocznym MSPO umowy ramowej, dotyczącej pozyskania blisko 1700 bezzałogowców – ponad 400 zestawów – w najnowszych wersjach rozwojowych systemu – czytamy na profilu Agencji Uzbrojenia na portalu społecznościowym X.

Umowa przewidywała również dostawę dokumentacji technicznej i szkolenie. Zamówienie zostało zrealizowane procedurą negocjacyjną bez wcześniej publikacji ogłoszenia w tej sprawie w Dzienniku Urzędowym UE, co wynika z faktu, że Grupa WB jest producentem samolotów i ma do nich prawa intelektualne i jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej. Jedynym kryterium udzielenia zamówienia była najniższa cena (Grupa WB zmodernizuje pięć zestawów FlyEye).

FlyEye został opracowany przez spółkę Flytronic (wchodzącą w skład Grupy WB) górnopłat, który ma 3,6 m rozpiętości skrzydeł, 1,8 m długości i masę startową 12 kg, dzięki konstrukcji kompozytowej. Napędzany pojedynczym silnikiem elektrycznym rozpędza się do 60-120 km/h, na pułapie do 3,5 tys. m i ma zasięg do 50 km przy łączu radiowym i do 300 km, przy przemieszczeniu stacji kontroli i kierowania. Bezpilotowiec może znajdować się w powietrzu przez maksymalnie ponad 2,5 godziny.