Ferie 2020. UODO ostrzega: "Nie zostawiaj dowodu pod zastaw"

Zbliżają się ferie zimowe - czas, w którym wiele rodzin wybierze się na wypoczynek do popularnych kurortów. UODO przypomina, abyśmy pochłonięci białym szaleństwem, nie zapomnieli o ochronie swoich danych. "Nie zostawiaj dowodu pod zastaw" - czytamy na stronie.

Ferie zimowe to wspaniały czas zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Mogą oni przynajmniej na chwilę zapomnieć o zmaganiach w szkole i w pracy, udając się na zasłużony wypoczynek . Niezwykle popularnym kierunkiem w tym okresie są oczywiście górskie kurorty, a w nich - masa atrakcji związana ze sportami zimowymi. Do dziś w wielu wypożyczalniach sprzętu zimowego możemy spotkać się z koniecznością pozostawienia dowodu osobistego w zastaw. Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że taka praktyka jest niezgodna z prawem .

Inną praktyką przy wypożyczaniu sprzętu jest także kserowanie dokumentów tożsamości. W takim przypadku Urząd również zaleca wyjątkową ostrożność, gdyż takie działanie w dalszym ciągu naraża nas na szczególne niebezpieczeństwo. Nie powinniśmy godzić się na to nawet wtedy, gdy przedsiębiorca tłumaczy nam, że jest to niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń, np. za zniszczony czy nieoddany sprzęt. UODO informuje, że do tego powinno wystarczyć spisanie informacji z dokumentu, takich jak imię, nazwisko oraz numer PESEL. Nieuzasadnione jest natomiast przetwarzanie wszystkich danych widniejących np. w dowodach osobistych.