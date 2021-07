Fałszywy certyfikat szczepień. Handlują nim na Facebooku

Handel fałszywkami kwitnie w dark webie

Proceder handlu fałszywymi certyfikatami jest obecny nie tylko w Polsce. W dark webie można kupić zarówno dokumenty, jak i szczepionki przeciw COVID-19. Cena certyfikatu oscyluje w granicach 110-130 euro (od ok. 501 do 592 zł). Koszt dowodu szczepień w USA wynosi natomiast ok. 200 dolarów (ok. 767 zł).