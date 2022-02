Fałszywe SMS-y od ING. Darmowy BLIK i włamanie na konto to misterne oszustwa

"W ostatnim czasie oszuści coraz częściej wysyłają fałszywe SMS-y. Sugerują w nich, że ktoś wysłał Ci BLIKIEM przelew na telefon. Aby potwierdzić odbiór pieniędzy, zachęcają do kliknięcia w link. Uważaj, to próba oszustwa!" – ostrzega ING w jednym ze swoich komunikatów.

W tym schemacie oszustwa przestępcy wysyłają SMS z nieznanego numeru. Jego treść mówi o przelewie BLIK, którego ktoś próbował dokonać na nasz numer. Oszuści przekonują, że aby go odebrać, należy kliknąć załączony link. Prowadzi on jednak do fałszywej strony logowania banku z prośbą o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej.