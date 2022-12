Falco Xplorer po pierwszych testach. To pierwszy taki dron

Falco Xplorer to pierwszy bezzałogowy system klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), który wykorzystuje wyłącznie technologię europejską. Dzięki temu nie podlega amerykańskim ograniczeniom. Jego głównym zadaniem ma być w przyszłości możliwość ciągłego monitorowania danego obszaru przez mniej więcej 24 godziny i jest w stanie przenosić ładunek do 350 kg.

Dron został zaprojektowany w ten sposób, by był jak najbardziej uniwersalny. Dlatego, jak zauważył serwis Zbiam.pl , jego konstrukcja pozwala na zabranie różnorodnego wyposażenia misyjnego – optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej LEOSS, stacji radiolokacyjnej Gabbiano TS-80UL czy systemu AIS. Falco to również drony taktyczne klasy Evo obsługiwane przez wielu międzynarodowych klientów, które oblatały już tysiące godzin na całym świecie, w tym w cywilnej przestrzeni powietrznej.

Producent rozpocznie teraz drugą fazę testów, która odbędzie się pod nadzorem Dyrekcji ds. Uzbrojenia Lotniczego i Zdatności do Lotu (DAAA). Będzie ona certyfikować "zdolność do lotu" Falco Xplorer zgodnie z normą NATO STANAG 4671 i obejmować serię coraz bardziej złożonych lotów. We współpracy z władzami wojskowymi zostaną zweryfikowane najbardziej zaawansowane możliwości systemu, w tym automatyczny start i lądowanie oraz łączność satelitarna dla operacji poza linią wzroku.