Facebook był wykorzystany do ludobójstwa. Teraz nie chce udostępnić dowodów w tej sprawie

Ludobójstwo w Mjanmie i rola Facebooka

Pod koniec 2016 i przez większość 2017 roku władze Mjanmy podjęły zbrojne działania przeciwko muzułmańskiej grupie etnicznej Rohingya zamieszkującej ten kraj. W ciągu kilkunastu miesięcy siły rządowe dopuściły się mordów, podpaleń, gwałtów i zabójstw noworodków. W rezultacie blisko milion osób uciekło z Mjanmy do sąsiednich krajów, co był największą migracją ludności w tym regionie od czasu wojny wietnamskiej.

Ostatecznie Facebook usunął setki kont i stron, które nawoływały do nienawiści i mordów (w tym dowódcy sił zbrojnych), ale jak sam przyznał, działania administratorów portalu były "zbyt wolne".

Gambia pozywa Mjanmę

W 2019 roku Gambia pozwała Mjanmę w związku z ludobójstwem na ludności Rohingya przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ONZ. Chociaż ten mały, afrykański kraj nie był w żaden sposób stroną wydarzeń z lat 2016/2017, to ma do tego prawo. Takie prawo ma każdy kraj, który podpisał konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która została uchwalona w 1948.

Gambia pozywa Facebooka

W związku z "udziałem Facebooka" w ludobójstwie w Mjanmie Gambia wystąpiła do amerykańskiego sądu w Waszyngtonie z wnioskiem o udostępnienie przez portal danych i wiadomości (przede wszystkim członków sił zbrojnych), które mogą pomóc pociągnąć władze Mjanmy do odpowiedzialności. Gambia oczekuje też przekazania przez Facebooka dokumentów dotyczących wewnętrznego dochodzenia w tej sprawie.

Facebook odmawia

Facebook odmówił udostępnienia danych, twierdząc, że Gambia domaga się przekazania "nadzwyczajnie dużej" ilości danych - pisze magazyn Time . Dodatkowo przedstawiciele Facebooka sprzeciwili się zakresowi czasowemu żądania Gambii, która oczekuje przekazania danych od 2012 roku. To wszystko ma sprawiać, że spełnienia żądania ma być dla Facebooka "wyjątkowo uciążliwe i czasochłonne".

Przypomnijmy, że mówi to firma, dla której przetwarzane ogromnych ilości danych to podstawowy mechanizm działalności. Odmawiając żądaniu Gambii, Facebook powołuje się też na ustawę o prywatności, która w założeniu ma chronić prywatności obywateli, a nie korporacji.

Gambia nie daje za wygraną

"Publicznie Facebook przyznał, że zrobił za mało i za późno, aby przeciwdziałać wykorzystaniu platformy do podsycania nienawiści" - pisze Gambia w odpowiedzi na odmowę Facebooka . "Teraz, gdy pojawiła się możliwość zadośćuczynienia, Facebook mówi, że ma związane ręce, a działanie uniemożliwia mu ustawa".

18 sierpnia 2020 afrykański kraj ponownie zwrócił się do sądu w Waszyngtonie o zmuszenie Facebooka do przekazania danych. Argumentuje, że amerykańska ustawa o prywatności nie tylko nie chroni korporacji, ale też nie obowiązuje w przypadku osób łamiących regulamin Facebooka. A nawoływanie do mordów na tle etnicznym jest na Facebooku zabronione.