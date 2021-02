FAA kończy dochodzenie w sprawie wybuchu prototypu statku kosmicznego SpaceX

Elon Musk pod lupą FAA

W styczniu pojawiły się informacje zgodnie z którymi SpaceX naruszył licencje pozwalającą na lot testowy SN8 na dużej wysokości w grudniu 2020 roku, co skłoniło FAA do wszczęcia formalnego dochodzenia. Prototyp SN8 z sukcesem wzniósł się w powietrze, jednak doszło do eksplozji podczas próby lądowania. Podobny los spotkał SN9, który również uległ zniszczeniu podczas lądowania.