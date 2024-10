Myśliwiec F-35 to zaawansowana maszyna 5. generacji, wyposażona w technologie stealth, która czyni ją trudną do wykrycia przez radar. Może osiągać prędkość maksymalną do 1,8 Ma (ok. 2200 km/h) oraz operować na pułapie ok. 15 km. F-35 jest zdolny do przenoszenia różnego rodzaju uzbrojenia, w tym bomb kierowanych GBU i pocisków AIM-120 AMRAAM, co czyni go uniwersalnym narzędziem na polu walki.