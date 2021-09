F-117 w powietrzu. To niezwykle rzadkie nagrania [WIDEO]

Siły Powietrzne USA w styczniu br. informowały, że wciąż posiadają 48 samolotów F-117. Część z nich po "przejściu na emeryturę", czyli wycofaniu ze służby w 2008 roku, nadal uczestniczy w ćwiczeniach i szkoleniach. Amerykanie pozbywają się średnio czterech maszyn rocznie. Niektóre z nich są oferowane muzeom w ramach programu USAF Strategic Basing lub trafiają do National Museum of the USAF.