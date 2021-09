F-117 wraca do gry. Zobaczyliśmy go pierwszy raz od 13 lat

Serwis The Aviationist zaznacza, że zdjęcia, które trafiły do sieci, to pierwsze, oficjalne fotografie odrzutowych samolotów bombowych F-117 Nighthawk, jakie ukazały się od momentu wycofania ich ze służby w 2008 roku. Fotografie wraz z komunikatem prasowym udostępniły Siły Powietrzne USA (USAF - United States Air Force). Można je znaleźć tutaj.