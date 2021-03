ESA szuka astronautów. Masz 50 lat? Możesz zarobić ponad 8 tys. euro

Europejska Agencja Kosmiczna przygotowuje się do największej od lat rekrutacji. Poszukuje kandydatów na astronautów, a proponowane zarobki przekraczają 8000 euro. Co ważne, starsze osoby mają większe szanse.

31 marca br. rozpocznie się rekrutacja w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Chociaż wymagania, by zostać astronautą, są naprawdę duże, to również zarobki wyglądają bardzo atrakcyjnie.

ESA planuje zatrudnić od 4 do 6 osób na standardowych umowach, co oznacza, że w zależności od wieku, doświadczenia i wykształcenia można zarobić nawet 8000 euro na miesiąc. Co więcej, ponieważ astronauci pracują w agencji międzynarodowej, to są oni zwolnieni z odprowadzania podatku dochodowego.

"Wiek może być zaletą"

- 50 lat to górna granica dla kandydatów do udziału w misjach kosmicznych - wyjaśniła w rozmowie z PAP dr Anna Fogtman, specjalistka od medycznego przygotowywania astronautów do misji kosmicznych w ESA. - Wiek może być jednak zaletą, a nie wadą.

- Osoby starsze mają niższe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów zdrowotnych po przyjęciu zwiększonych dawek promieniowania jonizującego, na które narażone będą osoby w przestrzeni kosmicznej - dodała Fogtman.

Co więcej, nie trzeba być w wyjątkowej formie fizycznej, a do udziału w rekrutacji zachęcane są tak samo kobiety, jak i mężczyźni. ESA jest również gotowa zatrudnić osoby niepełnosprawne.

Dopuszczone są osoby "bez jednej lub dwóch stóp, jednej lub dwóch nóg poniżej kolana, osoby o nierównych kończynach oraz kandydatki i kandydatów o niskim wzroście poniżej 130 cm", wyjaśnia specjalistka.

- Astronautki i astronauci to muszą być ludzie o dobrym stanie zdrowia, ale nie muszą biegać maratonów, posiadać ponadprzeciętnej siły czy wytrzymałości fizycznej - tłumaczy dalej Fogtman. - Kładziemy nacisk na komunikację o rekrutacji z dotychczas niedoreprezentowanymi grupami w gronie astronautek i astronautów, w tym szczególności z kobietami.

Zobacz: Naukowcy odkryli nowego wirusa. Jest inny niż wszystko, co do tej pory widzieli [Wideo]

Aby zostać kosmonautą trzeba jednak mieć ukończone studia z obszaru nauk ścisłych. Preferowane, choć niekonieczne, jest posiadanie certyfikatu pilota testowego. I chociaż starsi kandydaci mają spore szanse, to górna granica wieku dla kandydatów to 50 lat. Z tego powodu "osoby, które ukończyły 50 rok życia, zapraszamy do wysyłania aplikacji na inne stanowiska w ESA", zachęciła Fogtman.

Rekrutacja zostanie otwarta 31 marca br., a swoje kandydatury można zgłaszać na stronie ESA.