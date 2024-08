Erozja ziemi na Alasce jest coraz szybsza. Naukowcy biją na alarm

Profesor Nathan D. Brown, autor publikacji opublikowanej w magazynie "AGU Advances", wyjaśnia: "Na półkuli północnej większość ziemi to wieczna zmarzlina, co oznacza, że jest ona zamarznięta przez cały rok. To delikatny, naturalny zasób. Jeśli ubywa jej szybciej niż się regeneruje, zagraża to jej strukturze i prowadzi do uwalniania węgla, który może ogrzać atmosferę".