Energa zdecydowanie stawia na inteligentne liczniki

Wygląda to tak, że zgodnie z przygotowanym harmonogramem, w roku 2025 z inteligentnych liczników powinno korzystać 35 procent odbiorców. Później do 2028 roku powinno to już być 80 procent, natomiast do 2031 roku, idealna sytuacja powinna być taka, że wszystkie gospodarstwa przejdą na inteligentne liczniki energii elektrycznej.

Energa ma ambitne plany w zakresie inteligentnych liczników

Co ciekawe, Energa-Operator zmierza do instalacji liczników zdalnego odczytu u wszystkich swoich odbiorców do końca 2026 roku. Działania te są prowadzone już od 2019 roku, a pod koniec 2021 roku udało się wyposażyć więcej niż 1,6 mln klientów w inteligentne liczniki energii elektrycznej.

Wynik może imponować z tego względu, że jest to około 50 procent klientów. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię zainstalowania inteligentnych liczników u wszystkich swoich odbiorców w terminie do 2026 roku, to dla firmy będzie to najzwyklejsza w świecie oszczędność.

Możliwość zaoszczędzenia pieniędzy wiąże się z tym, że dojdzie do pozbycia się obowiązku tradycyjnego prowadzenia odczytów. Czy jest z nimi jakiś problem? W pewnym sensie tak, ponieważ są zdecydowanie bardziej czasochłonne. Liczniki zdalnego odczytu działają szybciej i w ostatecznym rozrachunku są opłacalne.