Elon Musk został centimiliarderem. Niewielu ludzi na świecie posiada taki majątek

Zaledwie czterech ludzi na świecie nazywamy centimiliarderami. To osoby prywatne, których łączna wartość majątku przekracza 100 miliardów dolarów. Zapewne jesteście w stanie wymienić to grono nawet bezbłędnie. Według tegorocznego raportu Bloomberga, cała czwórka należy chociaż częściowo do branży technologicznej.