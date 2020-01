Elon Musk zapowiedział nowy produkt. CEO SpaceX zajmie się produkcją koszulek przedstawiających pęknięte szkło

Minęły niespełna dwa miesiące od zaprezentowania Cybertrucka, futurystycznie wyglądającej ciężarówki od Tesli. W trakcie pokazu sprawdzano wytrzymałość kuloodpornych szyb, które na oczach całego świata zrobiły niespodziankę Muskowi i po prostu pękły. Przedsiębiorca postanowił przekuć swoją porażkę w kolejny sukces.

Elon Musk znowu zaskakuje

Ekscentryczny biznesmen zaczął sprzedawać koszulki z nadrukiem przedstawiającym pęknięte szkło w Cybertrucku . Jako wizjoner uważa, że to doskonały pomysł na zwiększenie osiąganych zysków i przyciągnięcie nowych klientów. Jedna koszulka kosztuje 45 dolarów, czyli ponad 170 złotych.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Musk zainteresował się sprzedażą odzieży. Przy okazji głoszenia pomysłu zaatakowania Marsa bronią jądrową, przedsiębiorca wypuścił na rynek koszulki z napisem "Nuke Mars" (zbombardować Marsa), o czym pisaliśmy tutaj .

Tesla wyniosła lekcję z porażki

Musk nie wypiera się błędów popełnionych w trakcie konstrukcji Cybertrucka, ale przyjmuje je z pełną odpowiedzialnością. Tym samym odwołuje się do emocjonalnej strony swoich fanów. Jego działanie jest komunikatem: nie jestem idealny, Tesla nie jest idealna, ale staramy się być jak najlepsi. Dużo się uczymy i idziemy do przodu. Jesteśmy jak każdy z was.