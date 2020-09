Elon Musk zapomniał imienia syna? Reakcja miliardera stała się hitem internetu

Skomplikowane imię dziecka Elona Muska i Grimes może sprawić trudności każdemu. Jak się okazuje, nawet rodzicom. Przekonał się o tym miliarder, gdy dziennikarz zapytał o jego syna. Reakcja szefa SpaceX stała się hitem sieci.

Na początku maja przyszedł na świat syn piosenkarki Grimes i Elona Muska, założyciela SpaceX i Tesli. Para wybrała dla dziecka bardzo nietypowe imię "X Æ A-12", które nie zostało zaakceptowane przez władze Kalifornii. Zgodnie z prawem amerykańskie imiona mogą składać się tylko z 26 liter angielskiego alfabetu.

Rodzice musieli zdecydować się na modyfikację i ostatecznie synek został nazwany "X Æ A-Xii". Niewielka zmiana raczej nie wpłynęła na łatwość zapamiętania niecodziennego imienia, o czym mógł przekonać się sam Elon Musk. W czasie ostatniego wywiadu zapytany o to "jak czuje się X Æ A-Xii", miliarder musiał się zastanowić, o co chodzi. Po dopytaniu, czy chodzi o jego syna, zażartował, że to imię "brzmi jak hasło".

Fragment konferencji prasowej, na której padło pytanie i żartobliwa odpowiedź miliardera szybko trafił do sieci. W kilka dni doczekał się prawie 65 tys. wyświetleń. Wideo udostępnione na YouTubie możecie zobaczyć poniżej:

Elon Musk forgets child's name X Æ A-Xii when asked. "Sounds like a password."

Skąd u miliardera i Grimes pomysł na tak niecodzienne imię dla dziecka? Piosenkarka wyjaśniła, że "X" oznacza niewiadomą, znaną z matematyki. Æ należy wymawiać z elfickiego, jako "AI", co oznacza sztuczną inteligencję lub miłość, a A-12 to poprzednik SR-17, czyli ulubionego statku powietrznego Muska.