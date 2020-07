Elon Musk z kolejnym kontrowersyjnym pomysłem. Neuralink będzie przesyłać muzykę do mózgu

Neuralnk to jeden z najbardziej ambitnych a przy tym kontrowersyjnych projektów, nad którymi pracuje Elon Musk. Start up pracuje nad bezpośrednim połączeniem mózgu z cyfrowym interfejsem, a już niedługo mamy zobaczyć, jak przesyła muzykę bezpośrednio do mózgu.

Nie tak dawno temu, Elon Musk zapowiedział, że Neuralink będzie wspierać leczenie depresji czy zaburzeń psychicznych. I chociaż start up w pierwszej kolejności ma skupiać się na tym, by zapewnić wsparcie medyczne, to ma również umożliwić streamowanie muzyki bezpośrednio do mózgu.

Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów, jak ma działać chip Neuralink, chociaż co jakiś czas dochodzą do nas nowe informacje. Wiemy już, że technologia ma wspomóc w leczeniu chorób i pierwsze testy na zwierzętach mają odbyć się jeszcze w tym roku. Na tym jednak nie kończy się jej działanie, o czym ma świadczyć, chociażby możliwość przesyłania muzyki bezpośrednio do mózgu.

O tej technologii wiemy niestety jeszcze mniej, ale 28 sierpnia ma odbyć się prezentacja, na której przedstawiciele Neuralink zdradzą więcej szczegółów. Co ciekawe, kilka dni temu Musk ogłosił również rekrutację do firmy, poszukują m.in. specjalistów zajmujących się słuchawkami i technologią wearable.

To oczywiście niejedyne plany, jakie miliarder ma względem Neuralink. Jego zdaniem technologia pozwoli nam nadążać za sztuczną inteligencją, zwiększając potencjał ludzki. Mimo że brzmi to jak science fiction, to wygląda na to, że cyberpunkowe rozwiązania mogą być dostępne wcześniej, niż zakładaliśmy.