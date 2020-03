Elon Musk w walce z koronawirusem. Tesla wznowi pracę, by produkować sprzęt medyczny

Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, zapewnił, że Gigafactory 2 w Nowym Jorku zostanie ponownie otworzona "tak szybko, jak to tylko możliwe". Swoje siły będzie skupiała na produkcji wentylatorów niezbędnych przemysłowi medycznemu do walki z COVID-19. Miliarder poinformował na Twitterze, że Tesla zrobi wszystko, co w ich mocy, by pomóc mieszkańcom Nowego Jorku w zwalczaniu skutków epidemii.