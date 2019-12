Elon Musk: Tesla patentuje nowe rozwiązanie na trwalsze i tańsze akumulatory

Tesla w tym roku dołożyła wielu starań, by zaproponować klientom nowe, lepsze baterię. Udało się to dopiero pod koniec grudnia - firma złożyła patent na nową substancję, która przyczyni się do powstania trwalszych i tańszych akumulatorów.

Tesla z nowymi akumulatorami już w przyszłym roku? (Youtube.com, Fot: Tesla Motors)

Już na początku roku Jeff Dahn i jego zespół projektowy Tesli, prezentował nowe koncepcje na baterie, które pozwolą znacznie dłużej jeździć na pojedynczym ładowaniu akumulatora Tesli. Nowy testowany akumulator to ogniwo litowo-jonowe NMC nowej generacji.

Od tego czasu Tesli udało się złożyć patent na nową substancję która posłuży do produkcji ogniw energetycznych nowego rodzaju. Poprzez swoją spółkę zależną "Tesla Motors Canada", firma złożyła nowy międzynarodowy patent o nazwie "Dioksazolony i siarczyny nitrylu jako dodatki elektrolitowe do akumulatorów litowo-jonowych".

- Ta praca dotyczy nowatorskich systemów akumulatorowych z mniejszą liczbą działających dodatków elektrolitycznych, które mogą być stosowane w różnych zastosowaniach magazynowania energii, na przykład w magazynowaniu pojazdów i sieci - czytamy w zgłoszeniu. - Mówiąc dokładniej, praca obejmuje dodatkowe systemy elektrolitów, które zwiększają wydajność i żywotność akumulatorów litowo-jonowych, jednocześnie obniżając koszty innych systemów, które opierają się na większej liczbie lub innych dodatkach.

Zgłoszenie patentowe mówi, że nowe mieszanki dwóch dodatków w rozpuszczalniku elektrolitowym mogą być stosowane ze związkami kobaltu litowo-niklowo-manganowego, znanymi również jako chemia akumulatorów NMC.

Akumulatory NMC są powszechnie stosowane w pojazdach elektrycznych przez większość producentów samochodów, jednak nie przez Teslę. Firma zastosowała tę technologię w swoich stacjonarnych systemach magazynowania energii. Nowa technologia ma mieć zastosowanie w obu przypadkach.