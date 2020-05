Elon Musk: Rozważa, czy Minecraft, Mario Kart i Pokémon Go sprawdziłyby się w Tesli

Elon Musk na Twitterze

Po wpisie, który miał dość poważne konsekwencje dla miliardera, Elon Musk postanowił skupić swoją uwagę na przyjemniejszych sprawach. W niedzielę (03.05.2020 r.) opublikował post, w którym wspomniał o "jednej z najlepszych piosenek wszechczasów". Wstawił też do niej bezpośredni link, dzięki czemu dowiadujemy się co nieco o guście muzycznym Muska. Wspomniana piosenka to "What a Wonderful World" Luisa Armstronga.