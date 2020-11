Elon Musk przegonił Billa Gatesa. Jest drugim najbogatszym człowiekiem świata

W przeciągu zaledwie roku, majątek Elona Muska zwiększył swoją wartość już o równe 100 miliardów dolarów. Aktualnie Bloomberg szacuje go na łączne 128 miliardów i jest numerem dwa na liście największych bogactw. W międzyczasie Mark Zuckerberg spadł już z trzeciego, na dopiero piąte miejsce w rankingu .

Najbogatsi ludzie świata (24 listopada 2020):

Co więcej, jeśli w ciągu kolejnych lat wzrost Tesli będzie się utrzymywać, to Musk bez trudu może stać się najbogatszym człowiekiem świata. Jeśli do 2020 roku jego spółka osiągnie wartość 650 miliardów dolarów, otrzyma tzw. "bonus od firmy" w postaci akcji, o rekordowej wartości 55,8 miliardów dolarów.