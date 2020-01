Elon Musk pokazał, jak będzie wyglądać załogowa misja SpaceX Falcon 9 [Wideo]

Załogowe loty Falcon 9 budzą wiele emocji, a Elon Musk nie ukrywa, że jest to jedno z jego największych marzeń oraz priorytet SpaceX. Miliarder pokazał wideo, na którym prezentuje jak będą przebiegać pierwsze loty załogowe.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zobacz symulację pierwszego lotu załogowego SpaceX. (Twitter, Fot: Elon Musk)

Do kolonizacji Marsa jeszcze daleko, ale pierwsze loty załogowe SpaceX Falcon 9 są zaplanowane na 2020 rok. Chociaż na rynku załgowych, komercyjnych lotów jest paru liczących się graczy (m.in.Blue Origin założone przez szefa Amazona - Jeffa Bezosa), to SpaceX Elona Muska zasłynęło przede wszystkim dzięki próbom zrewolucjonizowania podejścia do lotów w kosmos.

SpaceX zaprojektowało swój statek kosmiczny, tak by rakieta była możliwa do ponownego wykorzystania. Tym samym mocno obniżyłoby to koszty przygotowania lotów załogowych, dzięki czemu mogą one stać się możliwe dla większej liczby osób. Jak będzie wyglądać lot rakietą Falcon 9/Dragon możecie zobaczyć na wideo zamieszczonym przez Elona Muska:

Na wideo widać, jak rakieta Falcon 9 oddziela się od statku kosmicznego i wraca na Ziemię, podczas gdy kapsuła Dragon bezpiecznie cumuje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Dragon ma pomieścić 7 osób podczas misji załogowej, a w wersji bezzałogowej - do 2,5 ton ładunku. Elon Musk potwierdził, że ostatnie przygotowania zbliżają się do końca, a po 4 stycznia 2020 roku SpaceX planuje przeprowadzić wspólne testy z NASA. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to, już w tym roku będziemy świadkami pierwszej załogowej misji Falcon 9/Dragon.