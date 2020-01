Elon Musk obiecał, że ponownie zatańczy. Ale pod jednym warunkiem

Elon Musk zapowiada, że kolejny raz zatańczy dopiero… po skończeniu prac nad kapsułą Dragon SpaceX. Na nic namowy dziennikarzy i zapewnienia o jego "talencie". Musk pozostaje niewzruszony.

Ostatnie wideo opublikowane na Twitterze przedstawia Elona Muska , zachęcanego przez dziennikarzy do zatańczenia jego kultowego już tańca. Reporterzy zapytali go, czy będzie świętował udany test bezpieczeństwa kapsuły Dragon tak samo jak wizytę w Gigafactory Tesli w Szanghaju.

Elon Musk zatańczy, ale pod jednym warunkiem

Musk zaprzeczył i powiedział, że ponownie zatańczy, dopiero kiedy zakończą się ostateczne prace nad kapsułą Dragon SpaceX. Przyznał też, że nie czuje się dobrym tancerzem, na co zgromadzeni dziennikarze zaczęli krzyczeć "Jesteś!" i jeszcze bardziej zachęcali go do tańca.

Pierwszy pokaz tanecznych umiejętności

W trakcie wykonywania tanecznych ruchów zdecydował się nawet na zrzucenie marynarki. Tańczył do rytmów piosenki "More Than You Know" Axwella Ingrosso.