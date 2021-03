Elon Musk nie będzie zadowolony. Tesla każe mu usunąć tweeta z 2018 roku

W 2018 roku Elon Musk zwolnił jednego z działaczy związkowych i opublikował kontrowersyjnego tweeta, w którym "poinformował" pracowników Tesli, że utworzenie związku zawodowego będzie dla nich tożsame z utratą opcji na akcje firmy. Jego treść była następująca: "nic nie powstrzymuje zespołu Tesli w naszej fabryce samochodów przed związkiem zawodowym. Mogliby to zrobić, gdyby chcieli. Ale po co płacić składki związkowe i rezygnować z opcji na akcje za nic?".

Elon Musk musi skasować tweeta

W 2019 roku amerykański sąd pracy orzekł, że Tesla w 2017 i 2018 roku popełniła szereg naruszeń krajowej ustawy o stosunkach pracy, a Krajowa Rada ds. Stosunków Pracy (National Labor Relations Board – NLRB) właśnie to potwierdziła. Teraz Musk musi usunąć tweeta.

NRBL wszczęła postępowanie po tym, jak w 2018 wpłynęła do niej skarga od United Auto Workers (UAW) dotycząca tweeta Elona Muska. Składający zaznaczyli, że według nich jest to nielegalna groźba odebrania świadczeń pracowniczych za przyłączenie się do związku zawodowego.