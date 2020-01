Elon Musk i SpaceX zorganizują mu lot w kosmos. On szuka partnerki do tej podróży

Japoński miliarder Yusaku Maezawa ma za trzy lata wziąć udział w locie dookoła Księżyca, który zorganizuje dla niego firma SpaceX, dowodzona przez Elona Muska. Maezawa, który jest założycielem największej w Japonii modowej firmy Zozo, ogłosił, że poszukuje do podróży w kosmos… partnerki życiowej.

Mężczyzna, który rozstał się niedawno z aktorką Ayame Goriki, stwierdził, że "rozpoczyna swoje życie na nowo". Napisał to na swojej stronie internetowej, dodając też, że "ma już 44 lata i gdy uczucie samotności i pustki zaczyna go powoli ogarniać, myśli o jednej rzeczy – kochaniu jedynej kobiety". Maezawa podsumował swoje wyznania, ogłaszając, że szuka teraz partnerki życiowej, z którą będzie mógł "wykrzykiwać słowa o ich miłości i pokoju na świecie w przestrzeni kosmicznej".

Japoński przedsiębiorca ma klarowne wymagania, co do jego przyszłej partnerki – musi mieć ona powyżej 20 lat, być bystrą i pozytywną osobą i interesować się podróżami kosmicznymi. Mężczyzna będzie przyjmował zgłoszenia do 17 stycznia, a swoją decyzję ogłosi pod koniec marca.