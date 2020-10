"Ekspresowa ewolucja". Dzieci rodzą się bez niektórych zębów

Dr Teghan Lucas z Australii powiedziała, że zanikanie zębów mądrości (czyli większa liczba dzieci rodzi się bez nich) zbiega się w czasie z okresem, gdy ludzie zaczęli spożywać więcej przetworzonej żywności. To z kolei doprowadziło do zmniejszenia się żuchwy, co spowodowało, że jest w niej mniej miejsca na zęby.