Eksplozje na Syberii tworzą kratery. Wiemy dlaczego

Na Syberii występują eksplozje, których skutkiem jest powstawanie kraterów. Jak czytamy w serwisie sciencefocus.com, są one najprawdopodobniej powodowane gromadzeniem się gazu pod zamarzniętą glebą, którą określa się również mianem wiecznej zmarzliny.

Grube warstwy lodu i zmarzliny działają jak swego rodzaju pokrywy na zbiornikach gazu. Osłabienie tych pokryw, które może być spowodowane różnymi czynnikami, sprawia, że gaz się przemieszcza, co może prowadzić do eksplozji w wyniku nagłej zmiany ciśnienia.

Podczas arktycznych lat, powierzchniowa warstwa wiecznej zmarzliny rozmarza, co powoduje ruch wody na płaskich terenach. Topniejące warstwy lodu wraz z przemieszczającą się wodą, a także trwające wydobycie paliw kopalnych, mogą powodować migrację gazu i jego gromadzenie się w określonych miejscach.

Jak twierdzą autorzy serwisu sciencefocus.com, Arktyka ociepla się od dwóch do trzech razy szybciej niż reszta świata. Oznacza to, że lata arktyczne będą dłuższe, co przełoży się na dłuższe okresy topnienia i zmiany hydrologiczne. Te z kolei mogą osłabiać lodowe warstwy, które utrzymują gaz pod ziemią.