Eksperci: spalanie drewna to nie OZE

Taki właśnie surowiec trafi do elektrowni. Przepisy ustawy mają obowiązywać od 1 października do końca 2021 roku.

Spalanie drewna w elektrowniach to greenwashing

Kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego prof. Bogdan Jaroszewicz wyjaśnił natomiast, że z pozostawienie “niepełnowartościowego” drewna w lesie przynosi same korzyści. To dlatego, że “rozkładające się w lesie drewno uwalnia wprawdzie stopniowo CO2 do atmosfery, jest to jednak proces rozciągnięty w czasie - rozkład węgla jest tam procesem biologicznym. Część węgla z drewna w swoje organizmy wbudowują np. grzyby, a później do owadów żywiących się nimi“.