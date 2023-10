Eksperci: energia słoneczna może stać się głównym źródłem energii na świecie

Nawet bez dalszych rządowych zachęt w postaci wsparcia finansowego czy ulg podatkowych energia słoneczna może stać się niedługo najpowszechniejszą alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii, przewiduje główny autor artykułu opublikowanego w Nature Communications , klimatolog Femke Nijsse z University of Exeter. Jego zdaniem panele słoneczne mogą zdominować energetykę do połowy XXI wieku.

W 2016 r. energia słoneczna stała się najtańszym źródłem energii w ponad 60 krajach. Do 2020 r. Międzynarodowa Agencja Energii ogłosiła, że ten rodzaj energii odnawialnej jest oficjalnie najtańszą energią elektryczną w historii - tańszą zarówno niż węgiel, jak i gaz w większości głównych krajów. Jeśli koszty pozyskania i magazynowania tak zdobytej energii będą wciąż spadać, panele solarne mają realną szansę na zdominowanie innych rozwiązań. Tak w każdym razie twierdzą badacze.

W 2020 r. paliwa kopalne wyprodukowały ponad 60 procent energii elektrycznej na całym świecie. Nowe modele przewidują, że do 2050 r. liczba ta spadnie do 21 procent. Dla porównania, energia słoneczna będzie odpowiedzialna za 56 procent produkcji energii elektrycznej na całym świecie. W ponad 70 procentach symulacji energia słoneczna stanowiła połowę generowania energii elektrycznej na świecie do 2050 r.