Eksperci: Albicla, czyli "polski facebook", to koszmar. Trzymać się od niego z daleka

Portal Zaufana Trzecia Strona opisał szereg błędów, które wykrył w kodzie źródłowym serwisu Albicla. Zaraz po starcie można było pobrać plik konfiguracyjny serwisu. Chociaż administratorzy naprawili ten błąd, to zrobili inny, który pozwalał na dokładnie to samo przez tylną furtkę.

Ponadto eksperci z Z3S dowiedzieli się, że hasła użytkowników przechowywane są w przestarzałym formacie MD5, który został porzucony przez świat IT ze względu na niski poziom bezpieczeństwa.

Zaufana Trzecia Strona wnioskuje, że portal Albicla został skompromitowany od strony bezpieczeństwa, bo należy założyć, że ktoś mógł poznać kod źródłowy serwisu. Eksperci dają jedną radę administratorom Albicli: zamknąć serwis, poprawić go i dopiero wtedy ponownie uruchomić.

Wyjaśnienie słabego startu Albicli możemy prawdopodobnie znaleźć w jednej z wypowiedzi Tomasza Sakowskiego, szefa niezależnej.pl, która należy do tego samego właściciela, co Albicla. Powiedział on, że większość osób zaangażowanych w uruchomienie serwisu nie brała wynagrodzenia.