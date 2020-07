Dżuma w Chinach. Wyjaśniamy, czym się charakteryzuje i jakie stanowi zagrożenie

Miejscowa ludność ma również obowiązek zgłaszania wszelkich zauważonych chorych i martwych zwierząt, a także osób wykazujących oznaki gorączki . Przepisy te będą obowiązywały co najmniej do końca roku.

Co to jest dżuma dymienicznna

Dżuma dymieniczna to choroba zakaźna, która w XIV wieku znana była jako "czarna śmierć". W tamtym czasie pochłonęła 50 mln istnień na terenie Azji, Europy i Afryki. W XIX wieku była przyczyną śmierci ok. 12 mln osób na całym świecie.

Pierwsze objawy dżumy można zauważyć od 2 do 6 dni po zakażeniu. Do głównych objawów należą: powiększone węzły chłonne, gorączka, dreszcze, ból głowy, mięśni i zmęczenie. Może również zaatakować płuca, wywołując kaszel i trudności z oddychaniem.

Jeśli bakterie dżumy dostaną się do krwiobiegu, mogą powodować stan zwany posocznicą , co może prowadzić do uszkodzenia tkanek, niewydolności narządów i śmierci.

- Dżuma dymieniczna jest wywoływana przez bakterię, dlatego w przeciwieństwie do COVID-19 łatwo ją leczyć antybiotykami. Chociaż może się to wydawać niepokojące, ponieważ jest to kolejna poważna choroba zakaźna pojawiająca się na Wschodzie, wydaje się, że są to pojedyncze przypadki, które można szybko wyleczyć - dodaje dr Dryden.