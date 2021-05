Dziwne działanie aspiryny. Naukowcy zaskoczeni nieoczekiwaną korzyścią

- Nasze badania wskazują, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do zmian funkcji poznawczych w krótkim okresie, oraz że niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą ograniczać te zmiany - podsumowują swoje badania naukowcy.

Zespół jest zdania, że wpływ aspiryny na funkcje poznawcze może być efektem hamowania przez lek stanu zapalnego, do którego może dojść w mózgu, jeśli stężenie zanieczyszczeń powietrza jest wystarczająco wysokie.

Zobacz: Dwa lata w całkowitej izolacji. Eksperyment uznano za porażkę [Wideo]

Na razie to tylko hipoteza, ponieważ badania były przeprowadzone na zbyt małej grupie. Wzięli w nich bowiem udział tylko 1000 białych mężczyzn. Jednak nawet jeśli wyniki zostaną potwierdzone, to nie zaleca się stosować aspiryny , jako środka chroniącego przed smogiem.

- Nasze odkrycia nie sugerują jeszcze, że wszystkie osoby starsze powinny przyjmować leki przeciwzapalne, ponieważ są to leki o skutkach ubocznych, których nie możemy lekceważyć - zaznaczył Andrea Baccarelli w rozmowie z The Guardian . Zespół ma nadzieję, że kolejne badania pomogą określić faktyczny wpływ aspiryny oraz lepiej zrozumieć, w jaki sposób smog działa na mózg.

Wcześniejsze badania wykazały, że długotrwałe zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do zmniejszenia objętości mózgu , powodując szkody podobne do choroby Alzheimera i rozwój demencji. Jednak nowe badanie po raz pierwszy skupia się na skutkach, które można zauważyć w krótkim czasie.

Chociaż aspiryna nie wykazuje żadnych dowodów na to, że łagodzi skutki chorób przewlekłych, takich jak choroba Alzheimera lub demencja, nowe badania sugerują, że może mieć ona wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu w krótszych okresach. To jednak wciąż za mało, by wysnuwać daleko idące wnioski, dlatego tak ważne jest kontynuowanie badań.