Dziwna chmura intryguje mieszkańców. Pojawia się w jednym miejscu

Taieri Pet – tak mieszkańcy Nowej Zelandii określają specyficzną chmurę, która pojawia się nad regionem Strath Taieri. "Pet" w nazwie zjawiska nie wzięło się znikąd – pochodzi ono od angielskiego słowa pet (pol. pupil). Mieszkańcy Strath Taieri tak przywykli do obecności obłoku, że traktują go jako swojego "pupila".

Jak natomiast wyjaśnia portal IFL Science, dziwna chmura jest w zasadzie prostym do wytłumaczenia zjawiskiem. Taieri Pet to altocumulus lenticularis, czyli chmura soczewkowata. To zjawisko stosunkowo rzadkie (występuje również w Polsce), które powstaje na wysokościach powyżej 6 km n.p.m.