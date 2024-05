Dziwna broń na Paradzie Zwycięstwa. Czego obawiają się Rosjanie?

Parada Zwycięstwa w Moskwie to coroczna ceremonia militarna, która odbywa się 9 maja na placu Czerwonym, upamiętniając zwycięstwo Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Zwykle jest to też okazja do demonstracji potęgi militarnej Federacji Rosyjskiej, ale w ostatnich latach parady są wyjątkowo skromne.