Drzewa modyfikowane genetycznie. Sposób na walkę z CO2

Jak czytamy w serwisie futurism.com, przedstawiciele firmy biotechnologicznej Living Carbon twierdzą, że posadzenie 4 mln akrów (ponad 16 tys. km kwadratowych) genetycznie modyfikowanych topoli do 2030 r. pozwoliłoby na pochłonięcie 600 tys. ton CO2 w skali roku. Ilość ta odpowiada 1,6 proc. globalnej emisji. Dla porównania - wszystkie lasy w Polsce mają łączną powierzchnię ponad 92 tys. km kwadratowych. Póki co zasadzony został próbny las o powierzchni 300 akrów, czyli ok. 1,2 km kwadratowych.

Living Carbon stara się zmodyfikować drzewa w taki sposób, by zwiększyć wydajność ich fotosyntezy. Jak dobrze wiadomo - rośliny wykorzystują w trakcie tego procesu dwutlenek węgla i światło słoneczne w celu wytworzenia cukru. Produktem ubocznym procesu jest tlen. Naukowcy twierdzą, że opracowali sposób na to, by dodatkowy węgiel nie był wypuszczany do atmosfery, a zamiast tego trafiał do biomasy drzewa.