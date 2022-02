Drugie życie starych dwupłatowców An-2. Jako drony atakują obronę przeciwlotniczą

Do czego można wykorzystać wysłużone, przestarzałe dwupłatowce? Samoloty, które pasują bardziej do muzeum lotnictwa niż współczesnego pola walki, ciągle mogą okazać się przydatne. Wystarczy znaleźć dla nich właściwe zadania. Wygląda na to, że Rosjanie, a wcześniej Azerowie, znaleźli.