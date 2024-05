Drony w walce z komarami. Chorwaci mają rozwiązanie o wyjątkowej skuteczności

Kneżevi Vinogradi leży w bliskim sąsiedztwie chronionych obszarów mokradeł nad Dunajem i Drawą. Mieszkańcy gminy zaznaczają, że obecność komarów jest nie do zniesienia, szczególnie po opadach deszczu . W takich okolicznościach, jak podkreślają lokalne media, wyjście z domu staje się prawdziwym wyzwaniem.

Zastosowanie dronów do walki z komarami kosztowało gminę 2 tys. euro. Mimo to, jak dotąd metoda ta wykazuje 100 proc. skuteczność. Władze Osijeka i okolicznych miejscowości również planują wykorzystać drony do zwalczania komarów. Na ten cel przeznaczone zostanie rekordowe 1,9 mln euro.