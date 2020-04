Donald Trump sugeruje, że wybielacz zwalcza koronawirusa. Producent stanowczo odradza

W trakcie czwartkowego briefingu Donald Trump miał dość niekonwencjonalne pomysły na to, jak leczyć zakażonych koronawirusem. Sugerował on wstrzykiwanie środków dezynfekujących do płuc, jak również naświetlanie ich promieniowaniem UV albo – jak to ujął – innym "bardzo potężnym światłem", które można "wprowadzić do organizmu".