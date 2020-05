Donald Trump: Stany Zjednoczone opuszczają Światową Organizację Zdrowia

Podczas konferencji prasowej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował świat o zerwaniu współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Wszystkie dotychczasowe środki przekazywane przez państwo na WHO, trafią do innych organizacji wspierających zdrowie.

USA opuszcza WHO - Trump twierdzi, że organizacja jest pod kontrolą Chin

Donald Trump stwierdził również, że Światowa Organizacja Zdrowia znajduje się pod kontrolą Chin. Jak informuje David Wainer z ONZ i reporter rządowy, zakończenie relacji z WHO jest kolejnym sygnałem rozpadu globalnego porządku. Dodaje również, że wielu analityków spodziewało się, że w końcu do tego dojdzie. Podejrzewają również, że "narody zachodnie stworzą wspólnie alternatywę dla WHO".