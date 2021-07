Do Saturna zbliża się gigantyczna kometa. Naukowcy dostrzegli coś nowego

Ogromny obiekt zbliżający się do Saturna skrywa coraz mniej tajemnic. Jeszcze niedawno naukowcy twierdzili, że możemy mieć do czynienia z planetą karłowatą. Teraz wiadomo, że jest to największa kometa, jaką udało się zaobserwować w czasach współczesnych. Astronomowie właśnie zaobserwowali jej pierwszą aktywność.