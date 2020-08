Dinozaur o niezwykle długiej szyi. Naukowcy rozwikłali zagadkę

Największe okazy tego zwierzęcia osiągały prawdopodobnie długość ok. 6 metrów długości, miały malutką czaszkę, ogon i długą, sztywną szyję, prawie trzy razy dłuższą od jego ciała.

– To chyba najbardziej niezwykły skamieniały gad, jaki istnieje – stwierdził dr Nick Fraser, paleontolog z National Museum Scotland i współautor nowego badania na temat tego dinozaura.

– Uważamy, że to zwierzę było przez większość czasu zwierzęciem wodnym – stwierdzili.

Badacze doszli do takich wniosków poprzez użycie na próbkach skamielin wysokiej rozdzielczości skanerów micro-CT i na podstawie uzyskanych danych rekonstruując czaszkę zwierzęcia w trzech wymiarach. W ten sposób odkryli, ze budowa jego czaszki przystosowana była do pożerania ryb. Równocześnie jej spłaszczenie podobne do krokodylego sugeruje, że spędzał też trochę czasu poza wodą.