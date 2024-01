Deszcze diamentów. Zdarzają się w całej galaktyce

Naukowcy od dawna spekulowali na temat możliwości występowania takich zjawisk na planetach-olbrzymach, gdzie wysokie ciśnienie może powodować przekształcenie związków węgla w diamenty. Jednakże, nowe badania sugerują, że proces ten może zachodzić w mniej ekstremalnych warunkach temperaturowych, niż wcześniej przypuszczano. To oznacza, że diamentowe deszcze mogą występować na znacznie większej liczbie planet pozasłonecznych, niż dotychczas sądziliśmy - być może nawet na jednej trzeciej wszystkich dotychczas odkrytych egzoplanet.

W przeszłości, badania laboratoryjne na temat warunków powstawania diamentów wewnątrz lodowych olbrzymów, takich jak Uran i Neptun, prowadziły do pewnych nieporozumień. Istnieją dwa główne rodzaje eksperymentów badających to zjawisko: eksperymenty z kompresją dynamiczną, podczas których związki węgla są poddawane nagłemu szokowi, oraz eksperymenty ze kompresją statyczną, podczas których związki węgla są umieszczane w komorze i stopniowo ściskane. Do tej pory, eksperymenty z kompresją dynamiczną wymagały znacznie wyższych temperatur i ciśnień, aby uformować diamenty.

Jednakże, Mungo Frost z National Accelerator Laboratory SLAC w Kalifornii i jego zespół przeprowadzili nowy zestaw eksperymentów, wykorzystując kompresję statyczną, ale jednocześnie stosując dynamiczne ogrzewanie. W eksperymencie tym, polistyren - polimer używany do produkcji styropianu - był ściskany pomiędzy dwoma diamentami, a następnie naświetlany impulsami światła rentgenowskiego.

W wyniku tych działań, diamenty zaczęły tworzyć się z polistyrenu w temperaturze około 2,2 tys. st. C i pod ciśnieniem około 19 gigapaskali. Są to warunki podobne do panujących w płytkiej części wnętrza Urana i Neptuna.

Co istotne, ciśnienia te są znacznie niższe niż ciśnienia, które uznano za niezbędne do formowania diamentu we wcześniejszych eksperymentach z zastosowaniem kompresji dynamicznej. Reakcja trwała dłużej niż zwykle przeprowadzane są eksperymenty z kompresją dynamiczną, co może wyjaśniać, dlaczego w takich eksperymentach nie wykryto powstawania diamentu pod niskim ciśnieniem.

- Nasze odkrycia były zaskakujące i nie do końca zgadzały się z ustalonymi wynikami, ale ładnie pasowały i w pewnym sensie łączyły wszystko w jedną całość – wskazał Frost, współautor publikacji (DOI: 10.1038/s41550-023-02147-x). - "Okazuje się, że wszystko to miało miejsce w różnych ramach czasowych".

Te odkrycia mogą oznaczać, że deszcz diamentów jest możliwy na mniejszych planetach, niż wcześniej sądzono. Według nowych obliczeń, spośród około 5, 6 tys. potwierdzonych egzoplanet, na ponad 1,9 tys. mógłby wystąpić diamentowy deszcz.