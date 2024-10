Desperacja Rosjan. Tego na wojnie jeszcze nie było

Rosjanie korzystają z odmiany terenowej hulajnóg, ponieważ tylko takie są zdolne poruszać się po uszkodzonych drogach. Takie modele można kupić np. na polskim rynku w cenach od 2 tys. zł do nawet ok. 10 tys. zł. Oferują one udźwig zazwyczaj do 150 kg, ale w przypadku żołnierza z bronią i oporządzeniem dobrze byłoby mieć udźwig 200 kg, co jest rzadszą wartością.